Costa Rica, al borde del colapso sanitario, aplica restricciones nocturnas

“Estamos a las puertas de la peor catástrofe sanitaria de la historia del país, en un momento sin precedentes. Hay un riesgo inminente de que en muy corto plazo se acaben las camas, todas las camas, y no habrá capacidad para atender a las personas no solo de covid-19, sino de infartos, accidentes de tránsito o heridos con armas de fuego”, explicó el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mario Ruiz.

