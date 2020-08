Cosas que no permiten tener una buena conexión a Internet en casa

¿Quién no tiene más de uno en casa? Este material, al ser reflejante hace que la señal, aparentemente invisible para el ojo humano, rebote y no tenga estabilidad para que los dispositivos cuenten con una conexión óptima.

Pasar más tiempo en casa ha hecho que las personas se den cuenta de lo mal que está su conexión a Internet. Lo primero que viene a la mente es que el servicio no es bueno o que “alguien nos está robando la señal”. Sin embargo, la mayoría no se imagina que muchas de estas interferencias las causan cosas comunes que están dentro de casa, como:

