Cortizo veta creación de seis corregimientos

Este medio intentó obtener una versión de Archibold, pero no respondió. Sin embargo, se pudo establecer que personal vinculado a su círculo cercano no está de acuerdo con la decisión tomada por el mandatario.

Por otro lado, el Ejecutivo alegó que el proyecto del diputado de CD es “inexequible” porque infringe, por ejemplo, el artículo 277 de la Constitución , que establece que “no podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado de acuerdo con la Constitución o la Ley. Tampoco podrá transferirse ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo Presupuesto”.

“No se convocó a la Comisión Nacional sobre Límites Políticos Administrativos, la Comisión no fue al campo a verificar los límites, por lo que los moradores no conocen los límites de los nuevos corregimientos, y tampoco fueron consultados …”, planteó Palacios en una carta enviada al Legislativo el 8 de octubre pasado.

Cortizo alegó que el proyecto de Archibold es “inconveniente e inexequible”, por lo que Trinchera Comarcal, Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori no pueden ser corregimientos porque no cumplen con “requisitos esenciales”.

