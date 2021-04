Cortizo sanciona la ley que extiende la amnistía tributaria general

Tras la sanción de la Ley No. 208 de 6 de abril de 2021 se extiende la amnistía tributaria general para el pago de impuestos. La nueva legislación establece que las obligaciones tributarias no cumplidas desde el 31 de enero de 2021 y con fechas anteriores pueden llegar a arreglos y aprovechar la extensión de la amnistía tributaria ahorrándose el 85% en intereses, recargos y multas.

You May Also Like