Cortizo respalda informe del Minsa y dice que la ministra Eyra Ruiz no violó ninguna norma sanitaria

“Tengo el resumen del informe: la Iglesia se inspeccionó antes, las bancas estaban señalizadas para mantener el distanciamiento; se cumplió con el 25% de la capacidad de la iglesia, se tomó temperatura antes de entrar, al iniciar la misa las puertas se cerraron, la persona no falleció por covid y la doctora no fue al entierro. En resumen la doctora Eyra Ruiz no violó ningún resuelto ni decreto”, dijo Cortizo.

You May Also Like