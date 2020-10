Cortizo reflexiona sobre la justicia en Panamá

El presidente Laurentino Cortizo habló de la necesidad de que el sistema de justicia del país sea efectivo, principalmente para salir de las listas sancionatorias en las que Panamá está incluida. “Se requiere un Ministerio Público que avance en las investigaciones importantes: lavado de dinero. Esa es una investigación sumamente importante. No es solamente avanzar, sino que se llegue a sentencias. Que pasen [los casos] hasta la fase final. De nada vale tener buenas leyes si la efectividad del sistema no es buena”, dijo el mandatario el pasado jueves, en un acto público en Divisa, por el día del productor.

El gobernante también ponderó el trabajo del Ministerio Público y compartió detalles de un diálogo que tuvo con el procurador Eduardo Ulloa, la tarde del miércoles 7 de octubre, día en que también se reunió sorpresivamente con los presidentes de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero y de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega.

Sobre el procurador dijo: “[El Ministerio Público] está haciendo un gran esfuerzo y me lo dijo el procurador ayer en la tarde. Me lo reiteró, porque cuando yo lo entrevisté por primera vez el año pasado, un 8 de diciembre, le hablé y le dije: ‘haga lo correcto. No lo fácil. Olvídese del ruido de afuera’, y él me decía que el proceso en algunos casos va como va, porque no queremos que producto de un indebido proceso los casos se caigan”, contó.

De la Asamblea dijo que en los 14 meses de su gestión, este órgano ha cumplido con aprobar las leyes que presenta el Ejecutivo, sobre todo las destinadas a que Panamá salga de las listas negras, como la del Grupo de Acción Financiera. De la Corte, hizo hincapié en la importancia de que los casos tengan sentencias. “Ningún magistrado de la Corte ha recibido una llamada del presidente o de un tercero para que haga absolutamente nada. Ese no es el papel que nosotros queremos (…) Hay personas que piensan que desde el Ejecutivo debemos estar armando y muñequeando casos. Eso es muy malo para un sistema, porque el puesto de nosotros es pasajero”, explicó.

El encuentro de Cortizo con los presidentes de los órganos del Estado se dio el mismo día de la visita a Panamá del consejero de Estado de Estados Unidos (EU), Ulrich Brechbuhl. En los últimos meses, el discurso de EU para Panamá y Centroamérica se ha enfocado en la importancia de castigar la corrupción y, sobre todo, en que existan condenas en los procesos en los que se investiga blanqueo de capitales.