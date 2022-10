Cortizo pide apoyo a Estados Unidos para atender flujo migratorio irregular

Desde que hace dos semanas Estados Unidos anunció que no permitirá el ingreso a ese país de ciudadanos venezolanos que entraron de forma ilegal a México o Panamá, cientos de estas personas dieron marcha atrás y otros detuvieron la travesía en suelo panameño. La directora general del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, ha dicho que Panamá no estaba preparada para enfrentar la presencia en el país de migrantes irregulares.

