Cortizo objeta proyecto de ley que rebaja costos de matrícula en las escuelas y universidades privadas

“Como propiedad privada, los centros educativos, en general, constituyen empresas, existiendo algunas que no aspiran ni proyectan estas actividades con fines de lucro. Está de más señalar que los centros de educación particular cumplen la función social que contempla el Artículo 48 constitucional, tal como lo constata el elevado nivel educativo y cultural que evidencian su personal docente y educando; aspectos reconocidos por las evaluaciones del Ministerio de Educación y fiscalizadores externos”, señala la carta del mandatario.

