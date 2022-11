Cortizo frena propuesta que permitía a funcionarios escoger su salario; diputados podrán insistir en enero

“ No tiene ningún sentido que la licencia sin sueldo pueda incluir el goce del salario anterior del servidor público en el caso de que sea mayor al de representante de corregimiento o alcalde, ya que en esencia no puede haber licencia sin sueldo con disfrute de salario ”, se lee en la nota de objeción que el gobernante le envió al presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, con fecha del viernes 11 de noviembre.

En ese sentido, Cortizo indicó que si un funcionario es electo a un cargo no solo pierde el puesto anterior, sino también el salario que hasta entonces recibía. Además, dejó claro, que, como lo ha dicho la Corte, no puede “haber licencia sin sueldo con disfrute del salario”.

