Cortizo felicita a la Policía Nacional y da espaldarazo a Pino

Una periodista le preguntó a Miranda sobre la posibilidad de que el homicida escapara de La Nueva Joya a través de un hueco en la cerca perimetral de la prisión. Miranda optó por la cautela. No negó ni confirmó la información. “Ya ese tema está en investigación. No voy a emitir concepto”, aseguró el jefe de la Policía.

El mandatario también se quejó de que hay 21 órdenes de allanamientos “con el visto bueno de los fiscales”, pero los jueces de garantías aún no les han dado “luz verde”. No especificó para qué caso son.

You May Also Like