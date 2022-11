Cortizo dice que desconoce quiénes son los beneficiados de los auxilios económicos

Los parámetros para entregar estos beneficios están estipulados en el Reglamento de Becas, Asistencias Económicas Educativas y Auxilios Económicos de IFARHU creado mediante la resolución No. 28 de 30 de diciembre de 2004 modificado, a su vez, por una decena de reglamentos. En su artículo 70 este documento reconoce que la normativa aplicable a los auxilios económicos es insuficiente, por lo que afirma: “Este programa será sujeto a una reglamentación especial”. Dieciocho años después dicha reglamentación especial no ha sido elaborada.

Cortizo también afirmó que desconoce quiénes son los beneficiarios de este auxilio económico que da el Ifarhu. ”¿A quién se les entregó?, no, yo no tengo esa lista, yo no tengo esa lista”, expresó.

You May Also Like