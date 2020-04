Cortizo cumple promesa y abastece abarrotería que fue saqueada en Curundú

“Mila” narró que luego de esta ayuda podrá seguir prestando el servicio a la comunidad de Curundú, el cual viene realizando de manera ininterrumpida durante 45 años en el mismo lugar. Dijo que la comunidad debe valorar el servicio que brinda, que no acusó a nadie en particular por el saqueo ocurrido días atrás, y que las autoridades están haciendo las investigaciones correspondientes.

