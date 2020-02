Cortizo Cohen destaca reto de sentar las bases para una educación de calidad

“Ustedes están aquí porque cada uno tiene un valor agregado, y cuando ese valor agregado no le sirve al equipo entonces no funciona, y tenemos entonces que reemplazar al equipo”, afirmó presidente.

“Tenemos que ser luz en el camino de este país, no podemos darle la espalda a la gente. No miremos a la gente de lejos, lleguemos a las comunidades, organicémosla y hablemos con los representantes. Hagan su trabajo y háganlo bien, si lo hacen bien no tendrá problemas con Nito Cortizo”, dijo el mandatario.

