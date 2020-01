Cortizo asegura que no lo hicieron de leche condensada y no quiere jueguitos

Durante el tercer Gabinete Agropecuario realizado en la provincia de Chiriquí, el presidente Laurentino Cortizo envió al país un mensaje alto y claro sobre todo contra dos instituciones del estado contra las coimas.

“No se necesita pagar para tener un contrato y dar servicios a los desechos sólidos, a la basura. A los que están en esa institución, tengan cuidado, le tenemos los ojos puestos. Y al Idaan también, no hay que pagar sobreprecio para la cisterna. ¿Qué les está pasando? Nosotros estamos aquí para hacer un trabajo no para re buscarnos, lo estoy hablando a siete meses de gobierno, donde me pongan a prueba los voy a botar y los voy a llevar al Ministerio Público, esos cuentecitos que me llegan a mí, que tienen cuentas atrasadas y que requieren un porcentaje, en este gobierno no se permite y no que queremos gente así, esa gente que se vayan para su casa o van a terminar presos”, destacó Cortizo.

“Están advertidos no usen mi nombre, ustedes me conocen no me provoquen. Ningún miembro del PRD, ningún viceministro. No me pongan a prueba. A mí no me hicieron con leche condensada, no estoy aquí para hacerles el jueguito”, resaltó de manera energética Cortizo.

No quiere cuentos

Cortizo Cohen aprovechó la reunión con productores para hacer la entrega de 33 sementales de alta genética y además aprobó la inversión de 50 millones de dólares para el desarrollo de un proyecto de siembra de peces (maricultura) en la Bahía de Charco Azul, actividad que producirá cientos de empleos en la golpeada región de Puerto Armuelles.

El Gobierno busca la reactivación de la economía de la empobrecida región de Barú, que también incluye una inversión de más de 18 millones de dólares con la construcción del nuevo muelle de Puerto Armuelles, sector olvidado por las últimas administraciones.