Cortizo aclara uso de playas; decreto sigue sin modificarse

El presidente Laurentino Cortizo aclaró durante una gira por Veraguas sobre el uso de las playas en el país, sin embargo al momento de redactar esta información el decreto publicado en Gaceta Oficial seguía sin modificarse.

Cortizo explicó que en las provincias de Veraguas, Coclé y Los Santos solo pueden asistir a las playas de lunes a viernes dentro del horario de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. sin consumo de licor.

Mientras que los días sábado y domingo de cuarentena total en esas provincias queda prohibido la movilización y acceso a playas y ríos.

No obstante, el pasado jueves se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo No. 62, que estableció en su artículo No. 14 que se podían utilizar las playas y ríos y no especificaba sobre las prohibiciones para alguna provincia.

Por ello, en la mañana de este viernes se informó que se efectuaría una fe de errores en la Gaceta Oficial para aclarar sobre el uso de las playas y ríos.

El mandatario, por su lado, recordó que en el caso de Herrera detalló que esa provincia se encuentra en cuarentena total todos los días de la semana, quedando prohibido la movilización y acceso a playas y ríos.

Mientras que cuanto a Panamá y Panamá Oeste se regirán por el plan de reapertura gradual, por lo tanto “no se podrá asistir a playas, ríos y balnearios en ningún día de la semana, hasta la fecha que le corresponde”.

En Bocas del Toro, Chiriquí y Colón podrán movilizarse y hacer uso de sus playas todos los días dentro del horario de 6:00 a.m. a 4:00 p.m., pero sin consumo de licor, precisó Cortizo.