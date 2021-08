Cortes federales imponen restricciones por COVID-19

En Denver, la Corte Federal de Apelaciones del 10mo Circuito comenzó la semana pasada a permitir únicamente el acceso a las instalaciones a personas con cuadro completo de vacunación. La orden del tribunal requiere que abogados que no estén vacunados y que tengan programados sus argumentos orales presenten una moción para comparecer en video. Las personas que no estén vacunadas y quieran presentar documentos de forma presencial deberán utilizar un buzón ubicado cerca de la puerta principal del edificio.

En la Corte Federal de Apelaciones del 11mo Circuito en Atlanta, entró en vigor el lunes un requerimiento de que todo aquel que ingrese al edificio debe demostrar su estatus de vacunación. Las personas con cuadro completo de vacunación deben firmar un documento en el que “dan fe de su veracidad” a todas sus respuestas, y todas las personas deben portar mascarilla en el interior del lugar. Los visitantes que no estén vacunados por completo deben presentar evidencia de un análisis diagnóstico a COVID-19 con resultado negativo realizado en los últimos tres días, mientras que los empleados que no estén vacunados por completo deben someterse a pruebas diagnósticas al menos una vez a la semana.

You May Also Like