Corte Suprema señala que ley de esterilización no viola la ‘Constitución’

Cornejo consideró “que el artículo 3 y el numeral 2 del artículo 4 de la Ley 7 de 2013 sí son violatorios de la Carta Magna”. Dijo que hay una situación desigual entre personas del mismo sexo (mujer) cuando se señala que: “la mujer que no cuenta con recursos económicos para costear una esterilización en un centro hospitalario privado y que, por consiguiente deberá realizarla en un centro hospitalario público, para lo cual deberá tener 23 años de edad y dos hijos o más. La mujer que sí tiene recursos económicos para costear una esterilización en un centro hospitalario privado, misma que no deberá cumplir con dichas condiciones”.

