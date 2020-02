Corte Suprema salva a diputado Edwin Zúñiga de caso planillas

Sin embargo, a pesar de estos detalles, en la denuncia presentada contra el diputado Zúñiga los magistrados consideraron que “a criterio de esta corporación de justicia, los elementos de convicción aportados con la denuncia penal por Carlos E. Muñoz Pope (representante legal de la CGR), no reúnen la idoneidad y eficacia necesaria para establecer al menos indiciariamente que nos encontramos frente a un presunto delito contra la administración pública (peculado) resultante de la firma, ejecución y pago de los contratos por servicios profesionales suscritos entre la AN y los señores Juan Alberto Romero Pérez y Ameth Jesús Ocaña Barba, durante el periodo comprendido de julio de 2014 a junio de 2015 y de enero a junio de 2016, respectivamente” .

Los hechos de la denuncia se remontan al período del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016, que fue objeto de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República (CGR). Esa auditoría determinó que Juan Romero y Ameth Ocaña tenían dualidad de funciones. Estaban en la planilla de contratos de la AN asignada a Zúñiga y, al mismo tiempo, cotizaban a la Caja de Seguro Social como trabajadores de la empresa Transporte Zupri, S.A. Por los supuestos servicios prestados por estos trabajadores al Legislativo, la AN emitió 13 cheques por la suma de 24 mil 987 dólares.

El diputado de Cambio Democrático Edwin Zúñiga no tendrá que rendir cuenta sobre una denuncia presentada en su contra por el supuesto mal manejo de fondos de la planilla de servicios profesionales de la Asamblea Nacional (AN).

