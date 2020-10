Corte Suprema revisará caso sobre el muro fronterizo y otro sobre programa que obliga esperar asilos en México | Noticias Univision Inmigración

La Corte Suprema, como suele hacerlo cuando notifica que revisará casos, no hizo comentarios al respecto. El calendario de la Corte Suprema se encuentra repleto, por lo que ambos casos no serán escuchados hasta 2021.

Si bien hasta ahora ningún tribunal inferior ha dictado un fallo en firme y la Corte Suprema aún no ha decidido el resultado final del caso, el gobierno sigue eludiendo deliberadamente la decisión del Congreso de no financiar la construcción del muro, añade la ACLU. “Ningún tribunal ha sugerido que el Sierra Club y SBCC no enfrentan lesiones reales por las acciones de Trump”. agrega.

“Todo el mundo sabe que Trump no logró que el Congreso financiara su obsesión por el muro xenófobo y todos los tribunales inferiores que han examinado el caso han descubierto que el presidente no tiene autoridad para gastar miles de millones de dólares de los contribuyentes en la construcción”, dijo Dror Ladin, abogado principal del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU. “Esperamos presentar el mismo caso ante la Corte Suprema y finalmente poner fin a la toma de poder inconstitucional de la administración”, agregó.

