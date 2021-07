Corte Suprema reitera que contrato con minera es inconstitucional

El Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), organismo que en su momento presentó la demanda de inconstitucionalidad contra el contrato entre el Estado y Petaquilla, S.A., advirtió de que el gobierno puede entrar en desacato si no acata este último fallo y, en cambio, decide iniciar conversaciones para alcanzar un nuevo contrato con la empresa. Añadió que si el Órgano Ejecutivo persiste en su intención de seguir violentando la Constitución, corresponde al Legislativo apoyar al Judicial y no reproducir una ley que ha sido declarada inconstitucional.

Con respecto a los recursos de nulidad y reconsideración, también presentados por Morgan & Morgan, la Corte señaló que en ellos se plasmaron argumentos de oposición a la decisión adoptada, que no fueron sustentados. “Dada la naturaleza inmutable de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia”, el fallo no se puede revertir, dice el documento. Para sustentar este punto, los magistrados citaron el artículo 206 de la Constitución, que dice que las decisiones de la Corte son “finales, definitivas, y obligatorias”.

You May Also Like