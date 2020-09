Corte Suprema ratifica multa de Asep a Naturgy por 1 millón 250 mil dólares

La Corte Suprema de Justicia ratificó la multa de 1 millón 250 mil dólares que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) impuso a la empresa Naturgy por no cumplir con normas de calidad de servicio y afectar a más de 100 mil clientes.

Armando Fuentes, director general de la Asep, indicó este martes 22 de septiembre de 2020, que se logró que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, mediante oficio No. 1764 del 14 de septiembre de 2020, “declarara no ilegal la Resolución AN No. 10980-CS que sanciona a la empresa Naturgy, tras afectar a más de 123 mil 687 clientes de las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos”.

Previamente la dirección nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario había realizado trabajos de inspección en las redes de distribución de estas provincias, donde encontraron anomalías como falta de poda, ausencia de pararrayos y protección de fusibles en una gran cantidad de derivaciones de los circuitos troncales, entre otras.

Por esta razón la Comisión Sustanciadora de ASEP había formulado cargos contra la empresa por violar el numeral 3 del artículo 79 del Texto Único de la Ley No. 6 del 23 de febrero de 1997, que obliga a las empresas de distribución eléctrica a prestar los servicios de manera regular y continua.

Asep indicó que el monto de la sanción debe ser pagada a los 123 mil 687 clientes que se vieron afectados.





