Corte Suprema no admite dos recursos contra decretos ejecutivos

El edicto en el que se informa del rechazo no precisa las razones de la Corte. No obstante, ya el procurador de la Administración, Rigoberto González, había opinado que el decreto cuestionado no chocaba con la autonomía municipal. Ello a raíz de una consulta hecha por el presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, Julio César Vivies.

