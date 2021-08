Corte Suprema no admite amparo y cierra causa por peculado en Tocumen

En este caso, el Segundo Tribunal de Justicia acogió un recurso de nulidad presentado por la defensa de los investigados, al alegar que el juzgado de primera instancia, al hacer el llamamiento a juicio solicitado por la fiscalía, no valoró resoluciones de la jurisdicción de cuentas, en las que se demostró que no se produjo una lesión patrimonial al erario publico y que el proceso debió suspenderse al conocer que una jurisdicción distinta conocía de los mismos hechos.

