Corte Suprema falla a favor de consorcio interesado en contrato de la CSS

Desde esa fecha –7 de abril– a Panamá Compra no ha ingresado ningún documento que indique que la resolución de adjudicación que firmó Lau no está vigente o que el 11 de abril fue “suspendida” a solicitud de Cortizo o la dirección de la CSS.

Fuentes no admitió la impugnación de Disur por considerar que Marino Antonio Fernández Paniagua, que presentó el reclamo en calidad de apoderado especial del consorcio, no se encontraba legítimamente facultado para interponer ese tipo de acciones.

Ahora se sabe que esa declaratoria de suspensión no fue más que un acto verbal, reproducido en Twitter y nada más, ya que de ello no hay constancia en el portal Panamá Compra. Por tanto, el acto se mantiene vigente, salvo que ahora, estimulado con una intervención de la Corte Suprema de Justicia, a favor del consorcio previamente descalificado por la comisión evaluadora.

Tanto Cortizo como Lau señalaron que la suspensión se mantendría hasta “superar” la crisis de la Covid-19. De parte de la CSS, explicaron –además– que encomendarían a la Dirección Nacional de Compras y a los abogados de la institución que investigaran “la veracidad o no, de las denuncias hechas en los medios” mexicanos sobre los antecedentes y escándalos ligados a los dos proponentes que se presentaron al acto: el ya mencionado Salud en Control y el consorcio Disur & Motion Health Care, formado por la panameña Sistema Neumáticos de Envíos, S.A. y la mexicana Disur & Motion Health Care. Este último ofertó $129.5 millones ($39.5 millones menos que el otro proponente), pero fue descalificado por la comisión evaluadora al considerar que no cumplió con los requisitos mínimos obligatorios.

