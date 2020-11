Corte Suprema escucha un caso sobre Obamacare que podría dejar a millones sin seguro | Noticias Univision Política

Esa decisión fue peleada por 20 estados demócratas bajo el liderazgo de California. Pidieron a la Corte Suprema revocar la determinación de esa corte al explicar que sin multa no hay mandato individual, por lo que la ley no es inconstitucional.

Sin embargo, un reporte de Politico y otro del diario The New York Times señalan que algunos jueces conservadores han dado señales de que podrían no revocar Obamacare en su totalidad. “Estoy de acuerdo con usted en que es un caso muy sencillo según nuestros precedentes, lo que significa que eliminaríamos el mandato y dejaríamos el resto en su lugar”, dijo el juez Brett Kavanaugh al apoyar al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que ya ha sido autor de dos decisiones en defensa de ACA.

