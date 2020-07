Corte Suprema decide que fiscalía de Nueva York puede acceder a las declaraciones de impuestos de Trump | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

La pelea escaló hasta el máximo tribunal estadounidense a fines del año pasado en dos casos diferentes, cuando los abogados de Trump le pidieron que bloqueara un pedido judicial para que el mandatario entregara las declaraciones tributaria de casi una década alegando que el Congreso no tiene una razón legítima para su solicitud y que la fiscalía de Nueva York no puede investigar a un presidente en ejercicio.

Es el primero de dos casos antes la corte sobre registros financieros del presidente (Trump vs. Vance). El otro fue presentado por comités del Congreso (Trump vs. Mazar) y está a la espera de decisión hoy mismo.

