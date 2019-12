Corte Suprema de Justicia no avala torres en Paitilla

Por su parte, la firma de abogados Infante & Pérez Almillano, en representación de The Mansion Towers Corp., alegó que la consulta ciudadana se realizó en debida forma, según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 155 del 5 de agosto de 2009, referente a las entrevistas y encuestas en la comunidad que sería afectada con la obra.

Además, concluye que el mecanismo de consulta a los residentes del lugar, en lo referente a la construcción de los edificios, se hizo sobre un número de personas en el que no se distinguió si forman parte de la comunidad directamente afectada con el proyecto. Detalla que la consulta realizada solo estuvo encaminada a conocer el grado de percepción sobre la obra, y no a involucrar y garantizar la debida participación ciudadana que forma parte de la zona de influencia de la obra.

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la Resolución No. ARAP-IA-403 del 14 de noviembre de 2013, expedida por la extinta Autoridad Nacional del Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente), con la que se autorizó la construcción de dos torres de 40 pisos denominadas The Mansion Towers, en Punta Paitilla, corregimiento de San Francisco.

