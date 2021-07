Corte Suprema de Justicia no avala norma sobre liquidaciones forzosas

Además, argumentaron que esa disposición es contraria al artículo 46 de la Carta Magna, que dice que las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social, cuando en ellas así se exprese. Aquí, los magistrados plantearon que el proyecto 308 no puede ser retroactivo ni es de interés social, puesto que “solo alcanzan a una minoría o un reducido número de cuentahabientes, por no estar orientadas a la totalidad de los depositarios del sistema bancario”.

You May Also Like