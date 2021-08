Corte Suprema de Justicia de Panamá rechaza recursos de FCC en proceso de arbitraje

Tras el análisis de este artículo esta Sala consideró que la aclaración de sentencia no es un recurso propiamente tal, ya que no pretende modificar en modo alguno la voluntad del juzgador, “pues lo declarado permanece intacto; solo se trata de corregir cuestiones estrictamente formales que no afectan la decisión de fondo plasmada en la sentencia o resolución”.

