Corte Suprema de Justicia cierra la puerta a demanda contra discurso de diputada

El artículo 154 de la Constitución establece que los diputados no tienen responsabilidad jurídica por sus “opiniones y votos”. Esto, en teoría, sería suficiente para eximir a la diputada de cualquier consecuencia en el ordenamiento interno de Panamá. El jurista Molina indicó que su acción no buscaba la responsabilidad de la funcionaria, sino la inconstitucionalidad del contenido de su discurso. Lo que equivale a una sanción moral, que en Panamá no existe.

En el fallo con fecha del 4 de marzo de 2021, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (con la magistrada María Eugenia López Arias, como ponente) dictaminó la no admisión del poder de representación que la diputada concedió a la firma de Sidney Sittón (y como abogado sustituto a Luis Eduardo Camacho González) para participar en el proceso, a la vez que tampoco admitió la demanda del abogado Molina. Esta decisión no es una sorpresa, ya que la Corte Suprema suele ser estrictamente legalista en el criterio de admisión de este tipo de recursos.

