Corte Suprema confirma detención de ‘criminal’ liberado por juez

El pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró no viable un habeas corpus preventivo. Bajo la ponencia de la magistrada María Eugenia López Arias, la Corte fundamentó la decisión en que para este recurso sea viable “se requiere la emisión de una orden de detención preventiva que no haya sido ejecutada, y en el caso bajo estudio la orden atacada ha sido emitida a través de una sentencia condenatoria que no es igual en su naturaleza que una orden de detención de carácter interlocutorio”.

