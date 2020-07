Corte rechazó solicitud de aclaración de sentencia, presentada por Canatra

Sobre la solicitud de aclaración de sentencia, la Corte remarcó: “Debemos precisar que aún en el evento que se tuviese como parte a la Cámara Nacional de Transporte, la solicitud de aclaración de sentencia no sería procedente pues la misma no está dirigida para aclarar frases oscuras o de doble sentido, contenidas en la parte resolutiva o asuntos aritméticos; sino que busca que el Tribunal haga un pronunciamiento que va más allá de lo permitido en una aclaración de sentencia”.

You May Also Like