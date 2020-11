Corte rechaza recurso del fiscal, contra la sentencia a favor de los investigados por el préstamo del centro de convenciones de Amador

No se precisa por qué los magistrados Maribel Cornejo, María Eugenia López Arias y José Ayú Prado no admitieron el recurso de casación que presentó Mojica contra la sentencia del Segundo Tribunal Superior, que sobreseyó a 22 personas investigadas por la supuesta comisión de delitos contra la administración. Previamente, el Juzgado Decimocuarto Penal había otorgado un sobreseimiento definitivo a favor de los investigados.

