Corte rechaza demanda contra comunicado Panamá-China sobre relaciones diplomáticas

El fallo de la Corte añade que el demandante no planteó de manera clara las supuestas violaciones a las normas constitucionales contenidas en el citado comunicado. Ruiz Díaz denunció que si bien Varela anunció en un mensaje a la Nación -un 12 de junio- el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwan no consta autorización expresa a la canciller, quien firmó el comunicado el 13 de junio con el canciller chino Wang Yi en Beijing (con una diferencia horaria con Panamá de 13 horas).

El fallo de la Corte, con la ponencia de la magistrada Maribel Cornejo, no admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el acuerdo suscrito el 13 de junio de 2017 por las dos naciones. El recurso del demandante precisa que el citado comunicado no fue publicado en la Gaceta Oficial para que pudiese tener efectos legales. Además, alega que no existía autorización para que la canciller de ese entonces, Isabel de Saint Malo, decretara el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán, para establecerlas con la República Popular China.

