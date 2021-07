Corte ordena a Micultura dar información sobre listado de los comunicadores ligados al contrato de Jimmy Dawson

Arrocha estima que si bien Micultura entregó información parcial sobre la licitación pública 2020-1-30-08-CM-01972, aducir que el resto de la información no la puede suministrar por haber sido enviada a la Contraloría General de la República, que realiza una auditoría sobre dicho acto público, no es aceptable.

El fallo bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha precisa que la explicación dada por Micultura de no entregar el listado comunicadores sociales beneficiados con la contrataciones para el servicio del dominio de contenido, medios de comunicación tradicional y redes sociales no convence al pleno de la Corte.

