Corte no admite uno de los amparos presentados contra el toque de queda

El pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió una acción presentada por los abogados Jaime y Raúl Molina Rivera , en contra del Decreto Ejecutivo 490 del 17 de marzo de 2020 , en el que el presidente Laurentino Cortizo y la entonces ministra de Salud, Rosario Turner, ordenaron un toque de queda a nivel nacional, de 9 p.m. a 5 a.m.

You May Also Like