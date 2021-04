Corte no admite amparo contra decisión de jueza que restringe derecho a la información

El amparo de La Prensa alegó que la decisión de Martínez le impide el ejercicio del periodismo. Sin embargo, el fallo, bajo la ponencia del magistrado Hernán De León, no admitió el recurso argumentando que no se puede usar el amparo de garantías para atacar aspectos de legalidad. Es decir, para aspectos relativos al trámite de procesos manejado por el juez, y que lo que se buscaba era usar a la Corte como una instancia para que se decida si la actuación de la jueza fue legal o no.

