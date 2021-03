Corte no accede a petición de suspender provisionalmente un artículo que le da ‘superpoderes’ al ministro Luis Francisco Sucre

Que Dios se apiade de nosotros. La corte decidió no acceder a mi solicitud de suspensión provisional, del artículo que le da super poderes a un ministro. Por lo tanto, cuando guste, puede seguir declarando per se, toque de queda, cuarentena, decidir reapertura de negocios, etc. pic.twitter.com/JaLinHEarl

El día de mañana, el ministro de Salud podrá decidir que no salen ni hombres ni mujeres hasta que se acabe la pandemia y no vamos a poder acudir a ningún lado, agregó.

You May Also Like