Corte mantiene llamamiento a juicio en caso de instrumentos musicales

Según el fallo la Corte no puede entrar a valorar y ponderar los elementos de juicio que llevaron al Segundo Tribunal a tomar su decisión, ya que no le corresponde.

Entre los argumentos del pleno de la Corte para no admitir el recurso presentado por la defensa de Tamburrelli, se encuentran que en el recurso no se expresa con claridad cómo se produce la vulneración de las garantías constitucionales de su cliente.

La Corte, en un fallo del pasado 30 de noviembre de 2020 y bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Taburrelli contra el auto No 141 de 20 de noviembre de 2019 del Segundo Tribunal que revocó un sobreseimiento a Tamburrelli y abrió causa criminal en este caso.

