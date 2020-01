Corte falla contra Desarrollo Golf Coronado, en un reclamo contra resolución de la DGI

Desarrollo Golf Coronado -cuyo representante legal es Ithiel Roberto Eisenmann – alegó en su amparo que no entiende por qué la resolución fue firmada por Camacho y Polanco, dado que ambos no acudieron a la audiencia que, sobre este caso, se celebró el 8 de enero de 2019 . En su lugar, estaban los magistrados principales Ana Mae Jiménez Guerra y Allan Poher Barrios Rosario , así como Lorenzetti. Mes y medio después se expidió la resolución sancionatoria -el 19 de febrero de 2019 -, con las firmas de Lorenzetti, Camacho y Polanco. Se desconoce qué ocurrió con los dos magistrados principales.

