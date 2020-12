Corte desestima demanda sobre jubilaciones especiales

El pleno añade que no tiene “asidero” el argumento esgrimido por el demandante, en el sentido de que la “norma cuestionada” pretende reconocer o extender el derecho de jubilación especial de funcionarios de carrera policial, cuando desempeñen el cargo de director. Ello es así, según el pleno, debido a que “al verificar la frase que se impugna en relación con el texto constitucional, se puede observar que la inclusión del cargo de director en el nivel directivo de la Policía, no conlleva, como alega el demandante, al reconocimiento o extensión de derecho alguno”. Por el contrario, es la propia Ley la que establece los derechos de los cuales gozan los miembros de la carrera policial. Aseguran que Jované pretendía que la Corte se pronunciara sobre el sentido y alcance de una “situación jurídica distinta a la expuesta en la norma legal demandada”.

