Corte declara constitucional que el Canal se dedique a otros negocios

La corporación de justicia estimó que el hecho de que la ley orgánica de la ACP no defina cuáles son las actividades y servicios conexos a la administración, el funcionamiento, la conservación, el mantenimiento y modernización del Canal, no impide que éstas puedan ser reglamentadas por su junta directiva. En el fallo se indica que a favor de la constitucionalidad de la norma acusada, también presentó argumentos por escrito, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede).

El fallo, que se conoció recientemente, tiene fecha del 19 de marzo de 2019 y lleva la firma del magistrado Efren Tello C, como ponente. En la demanda se alegaba que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no estaba autorizada para realizar actividades complementarias como el desarrollo portuario, logístico y de telecomunicaciones.

