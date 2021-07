Corte de Estados Unidos anula condena por delitos sexuales de Bill Cosby

La Corte Suprema de Pensilvania estuvo de acuerdo con la defensa de Cosby, quién adujo que se le había negado un juicio justo al permitir declarar en el juicio a cinco mujeres qe no debieron haber declardo en el juicio como testigos ya que, según ellos, denunciaban hechos ocurridos hace ‘décadas’ y que no formaban parte del caso, habrían influido en el jurado.

