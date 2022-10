Corte coloca en el Tribunal Electoral a dos figuras del PRD

Pero ese lunes, el día transcurría y el pleno no se reunía. Avisaron que la sesión iniciaría a las 2:00 p.m. Cuando llegó la hora prevista, no había nadie en la sala de reuniones. Hasta se llegó a pensar que los magistrados habían cambiado de opinión y que la escogencia se llevaría a cabo en otra ocasión. Pero no. Después de las 5:00 p.m., los magistrados fueron llegando, poco a poco.

You May Also Like