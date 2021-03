Corte apoya a fotógrafa en pleito por obras de Warhol

Una opinión a favor sobre el fallo escrita por el juez Dennis Jacobs señala que la decisión no afectará el uso de las 16 obras de Prince hechas por Warhol adquiridas por galerías, marchantes y el Museo Andy Warhol porque Goldsmith no retó esos derechos.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, dictó que las obras creadas por Warhol antes de su muerte en 1987 no eran transformadoras y que no pueden omitir las obligaciones con la fotógrafa Lynn Goldsmith por sus derechos de autor. El caso fue enviado de vuelta a una corte de menor instancia donde podrá proseguir.

