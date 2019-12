Corrupción, un mal que invade al mundo: José Domingo Samudio C.

Volviendo al partido, como panameño, me siento orgulloso de la selección nacional y sé que todos mis conciudadanos viven este orgullo. Las diversas manifestaciones que hablan del robo del partido no solo se observan y escuchan aquí, el apoyo proviene de la comunidad futbolística mundial. Ya Centro y Surámerica al igual que Europa enviaron manifestaciones de apoyo a nuestro equipo.

No me sorprendió lo que sucedió durante el juego de fútbol entre Panamá y México, celebrado el pasado miércoles, pues la corrupción está en todas partes: en la política, en el deporte, en las grandes urbes, en los gobiernos, en la economía y hasta en los centros educativos.

You May Also Like