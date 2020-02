Corrupción policial

Así las cosas, mientras no se sanee esa institución, nuestro problema de seguridad seguirá agravándose, porque no hay que ser un experto en criminalística para saber que las dos fugas del señor Ceballos, han sido con el contubernio de esos policías corruptos; al igual que las armas, celulares, drogas y demás artículos que constantemente se descubren en los penales, y que los hacen parecer más un resort para fascinerosos que centros penitenciarios.

You May Also Like