¿Corrupción, parte de nuestro ADN?

La pregunta que me surge de este corto ensayo, sobre un tema sobre el cual no soy especialista, es si los seres humanos seguiremos plantados en el siglo XVII o si mantendremos una vía abierta al diálogo con transparencia y al juego democrático de las ideas?

La novela de Miguel de Cervantes Saavedra se publicó en el siglo XVII. ¿A estas alturas los seres humanos no superamos la piratería? ¿Qué lleva a algunos al acaparamiento y al poco me importa con los demás? ¿Cuáles actitudes o situaciones nos pueden llevar a la corrupción de un sistema individual o colectivo?

