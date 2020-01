Correa desmiente a líder de las FARC

Correa, quien asumirá un nuevo mandato presidencial el próximo mes tras ganar en una inédita primera vuelta, dijo que “jamás he recibido ni un solo centavo” de ningún grupo guerrillero y pidió que se investigue la denuncia a la que calificó de “tontería”. “Es un burdo montaje. Esta campaña no solo a nivel de Colombia, es a nivel regional donde están tratando una arremetida de la derecha y todos sus instrumentos, entre ellas los medios de comunicación, para desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región”, agregó.

