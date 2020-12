Corrales: ‘Arboleda tiene el poder para coronarse’

“El mayor defecto de Colbert es su arrogancia. No tiene la potencia del nocaut para acabar conmigo de un solo golpe. No es un pegador y yo soy un boxeador-pegador”, agregó Arboleda.

“Conmigo él lo hizo porque sabe que quizás no me podía noquear, ni yo a él, pero ahora será diferente porque va con un hombre de mucho más pegada”, argumentó Corrales.

